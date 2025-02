Família acredita que dono de padaria foi sequestrado Segundo familiares, Carlos Luiz de Sá, de 54 anos, nunca teve problemas com terceiros Goiás Record|Do R7 27/02/2025 - 12h49 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h49 ) twitter

A família do empresário de 54 anos, Carlos Luiz de Sá e dono de uma padaria no setor Maysa II, em Trindade (GO), acredita que ele tenha sido sequestrado.

Câmeras de segurança registraram a passagem do carro de Carlos, por volta de 4h da manhã, na GO-070. A família fez buscas na região, mas não encontrou o veículo ou o homem.

Segundo familiares, Carlos nunca teve problemas com terceiros.