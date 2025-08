Funcionário do cantor Gusttavo Lima morre atropelado na GO-020 Marcos Ribeiro da Silva, de 40 anos, estava de bicicleta quando foi atingido por uma caminhonete Goiás Record|Do R7 31/07/2025 - 20h24 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h24 ) twitter

Marcos Ribeiro da Silva, de 40 anos, funcionário do cantor Gusttavo Lima, morreu após ser atropelado por uma caminhonete na rodovia GO-020, próximo à Fazenda Balada, em Bela Vista (GO). O motorista do veículo alegou não ter visto a bicicleta de Marcos devido à falta de sinalização e à escuridão do local. Ele não foi detido, pois prestou socorro e não estava alcoolizado. A polícia investiga o caso.