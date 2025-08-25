Ministério Público conclui que policial que atirou em irmãos agiu para se defender Disparos aconteceram durante uma briga por som alto em Aparecida (GO) Goiás Record|Do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 ) twitter

O Ministério Público pediu o arquivamento do caso do policial que baleou dois irmãos durante uma briga por som alto em Aparecida (GO). Após investigação, os promotores concluíram que o agente, Weverton Apolinário, agiu em legítima defesa. Um dos irmãos, André, morreu no hospital, enquanto o outro, Vanderluiz, ficou apenas ferido. A família das vítimas afirmou que irá recorrer à decisão.