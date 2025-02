Morrem gêmeas siamesas que vieram de Rondônia para realizar tratamento Nataly e Hadassa nasceram prematuramente, de 7 meses, e estavam internadas no Hospital da Mulher, em Goiânia Goiás Record|Do R7 24/02/2025 - 12h15 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h15 ) twitter

Morreram as gêmeas siamesas que vieram de Rondônia para realizar a cirurgia de separação em Goiás. Nataly e Hadassa nasceram prematuramente, de 7 meses, e estavam internadas no Hospital da Mulher, em Goiânia. As bebês estavam ligadas pelo tórax e abdômen e compartilhavam o coração, o que sobrecarregava o funcionamento dos corpos.