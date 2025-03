Mulher vive com medo após ex-namorado ser solto pela justiça Antes de ser preso, Jackson Gonçalves Fraga invadiu a casa da vítima e a fez ameaças de morte, mas foi liberado por meio de uma audiência de custódia Goiás Record|Do R7 14/03/2025 - 13h43 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h43 ) twitter

Uma mulher de 30 anos precisou mudar de Goiânia (GO) e está vivendo escondida, após seu ex-namorado, Jackson Gonçalves Fraga, ter sido liberado pela justiça, nesta semana. Antes de ser preso, o homem invadiu a casa dela, destruiu quase tudo e fez ameaças de morte.

A mulher, que não teve representação legal na audiência, se sente desamparada e teme pela sua segurança e a de seus filhos. Medidas cautelares foram impostas ao agressor, mas a vítima continua vivendo com medo constante de que ele cumpra com as ameaças feitas.

A vítima agora busca apoio legal para enfrentar a situação e proteger sua família.