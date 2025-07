Murilo Huff ganha guarda provisória do filho após acusações contra Dona Ruth A decisão foi baseada em alegações de alienação parental e negligência médica por parte da avó da criança Goiás Record|Do R7 03/07/2025 - 21h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h00 ) twitter

A Justiça concedeu ao cantor Murilo Huff a guarda provisória do filho Léo, de 5 anos, e suspendeu o regime de guarda compartilhada com a avó materna, Ruth Moreira Dias. A decisão foi baseada em alegações de alienação parental e negligência médica por parte da avó. Ruth, que nega as acusações, ainda tem direito de convivência com o neto. A defesa dela criticou a decisão e prometeu apresentar novas provas.