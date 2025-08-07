Professora é flagrada agredindo criança de 6 anos em escola filantrópica
Imagens de câmeras de segurança mostraram a docente agindo de forma violenta ao tentar tirar o agasalho do menino, que resistiu e foi empurrado ao chão
Uma mãe denunciou uma escola filantrópica de Goiânia (GO) após o filho de 6 anos ser agredido por uma professora. Imagens de câmeras de segurança mostraram a docente agindo de forma violenta ao tentar tirar o agasalho do menino, que resistiu e foi empurrado ao chão. A mãe, que trabalha como merendeira, registrou boletim de ocorrência (BO) e a professora foi afastada.