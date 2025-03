Reconstituição de acidente fatal é feita no Anel Viário de Aparecida (GO) Mulher grávida e companheiro foram atropelados por caminhão no local, em 2020 Goiás Record|Do R7 07/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Científica realizou a reconstituição do acidente que vitimou um casal no Anel Viário, em Aparecida (GO), no ano de 2020.

O casal, José Augusto e Keyla, foi atingido por um caminhão enquanto estava em uma moto. José Augusto faleceu no local, enquanto Keyla, que estava grávida, sobreviveu. O caminhoneiro envolvido no acidente agora reside fora do Brasil e ainda não foi punido.

A reconstituição buscou esclarecer a responsabilidade do acidente, com a presença de testemunhas e a vítima sobrevivente. O advogado do caminhoneiro também acompanhou a reconstituição. Ele alega culpa exclusiva da vítima, mas a perícia será crucial para determinar os fatos.

O inquérito investiga os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor.