Rio Araguaia teve contribuição fundamental para a formação de Goiás O Goiás Record recebeu o professor Eurípedes Monteiro de Oliveira Júnior, da UEG, para discutir sobre a história do rio Goiás Record|Do R7 10/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Goiás Record recebeu o professor Eurípedes Monteiro de Oliveira Júnior, da UEG, para discutir sobre a importância histórica do Rio Araguaia para Goiás. O docente destacou a tentativa de Couto Magalhães de estabelecer navegação no rio. A história dos indígenas Karajá e a relevância do Araguaia na conexão com o Rio de Janeiro também foram abordadas.