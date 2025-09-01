Vício em jogos de azar aumenta número de endividados em Goiás Para resolver o endividamento da população, a CDL criou uma plataforma para renegociar débitos Goiás Record|Do R7 01/09/2025 - 20h55 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h55 ) twitter

Um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) revelou que Goiânia (GO) possui a maior taxa de endividados dos últimos anos. Para resolver o endividamento da população, que é impulsionado pelo vício em jogos e apostas online, a CDL criou a plataforma ‘Zera Dívida’. O site tem como objetivo renegociar débitos e está em fase de adesão das empresas.