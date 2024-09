2 m de altura! Influenciador constrói o maior smartphone funcional do planeta Réplica possui tela touch e capacidade para operar aplicativos que rodam em aparelhos de tamanho convencional Hora 7|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O criador de conteúdo Arun Maini, do Reino Unido, construiu um smartphone funcional com 2 m de altura. Segundo o Livro Guinness dos Recordes, o aparelho é uma versão ampliada do iPhone 15 Pro Max.

Influenciador do Reino Unido criou o maior smartphone do mundo Reprodução/guinnessworldrecords.com

Com câmera, lanterna e porta de carregamento, o gigante também possui função de rolagem de tela, envio de mensagens, e-mails e capacidade de operar aplicativos disponíveis em aparelhos de tamanho convencional.

Para alcançar o feito, Maini teve o auxílio de Matthew Perks, influenciador da área de tecnologia.

“Estou muito orgulhoso de nossa equipe e de Matt, por fazerem o que nunca foi feito antes”, declarou o criador de conteúdo, ao site do Guinness.

“Quando criança, eu desaparecia na biblioteca por horas para ler os últimos Livros dos Recordes, então, ganhar um prêmio parece absolutamente surreal”, comemorou.