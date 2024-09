Aranha com aparência de biscoito preocupa a web, mas é vista como ‘amiga dos jardineiros’ Espécie conhecida como aranha-cara-de-gato ou aranha-joia pode ser encontrado no Canadá e nos EUA Hora 7|Do R7 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Recentemente, uma aranha com aparência de biscoito chamou a atenção de usuários da rede social Reddit. Isso porque, a maioria ficou preocupada com a semelhança do aracnídeo com algo comestível.

Aranha com aparência de biscoito é 'amiga dos jardineiros' Reprodução/Reddit/r/Damnthatsinteresting

“Imagine que você está comendo alguns biscoitos e há uma aranha parecida com eles. Em algum momento, você pega os biscoitos, coloca um punhado na boca e, quando começa a mastigar, de repente, sente uma substância quente e viscosa na boca”, projetou um comentarista na postagem com a imagem acima.

“E assim, como num passe de mágica, não sinto mais fome”, assumiu um segundo.

No entanto, conforme reportado pelo tabloide Daily Star, a aranha em questão é uma Araneus gemmoides, também conhecida como aranha-cara-de-gato ou aranha-joia.

Comumente encontradas no Canadá e nos EUA, são consideradas “as melhores amigas dos jardineiros”, uma vez que se alimentam de uma enorme quantidade de pragas que atacam as plantas.