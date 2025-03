Artista contra a crueldade aos porcos expõe obra na qual leitões morrerão de fome e sede Mostra com trabalho de Marco Evaristti, está em cartaz em Copenhagen, capital da Dinamarca, e irritou internautas — principalmente, militantes veganos Hora 7|Do R7 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Na última sexta-feira (28), a instalação artística And Now You Care (E Agora Você se Importa, em tradução literal) foi apresentada ao público em Copenhagen, capital da Dinamarca. A obra do chileno Marco Evaristti mostra leitões enjaulados entre carrinhos de super-mercado, onde ficarão até morrerem de fome e sede.

Obra de arte expõe leitões para morrerem de fome e sede Reprodução/tv2kosmopol.dk

A proposta de Evaristti é lançar luz sobre a crueldade na produção de porcos no país nórdico. “Todos os dias, 38.500 porcos são pressionados em direção às profundezas industriais dos matadouros da Dinamarca — reduzidos de seres sencientes a um sucesso econômico de uma planilha do Excel", escreveu ele, em postagem no Instagram.

“A exposição rasga o véu da ilusão polida do bem-estar animal dinamarquês”, continua, “dois leitões vivos estão incluídos: eles devem viver ou morrer?”

A pergunta irritou internautas — principalmente, militantes veganos.

‌



“Como vegano ético, estou chocado com esta exposição doentia”, revelou um comentarista. “Não é esse o caminho, vá aos matadouros para vigílias como o resto de nós. Não participe da crueldade”, orientou outro.

