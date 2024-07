Casais de turistas saem no soco durante tentativa de foto com o Monte Everest ao fundo Confusão foi registrada na Plataforma de Observação 8848, localizada na Região Autônoma do Tibete, na China

Hora 7|Do R7 03/07/2024 - 13h51 (Atualizado em 03/07/2024 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share