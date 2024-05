Idoso de 106 anos atualiza recorde de pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas

Hora 7 |Do R7

Aos 106 anos e 327 dias, Alfred “Al” Blaschke, do Texas (EUA), recuperou oficialmente a marca de pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas, acompanhado por um instrutor. A proeza foi reconhecida recentemente pelo Livro Guinness dos Recordes.

Alfred já havia conquistado o posto em 2020, quando aos 103 anos saltou de um avião a 4,2 km de altura, em comemoração à formatura de faculdade dos netos.

No entanto, acabou superado em 2022 pela sueca Rut Linnéa Ingegärd Larsson que, à época do mergulho com paraquedas, tinha 103 anos e 259 dias.

Dessa vez, o senhor centenário teve a companhia de do governador do Texas, Greg Abbott. Ambos saltaram de uma altura de 2,7 km de altura, cada um acompanhado por um instrutor.

“Se você acha que não consegue, está apenas se subestimando. Todo mundo é mais capaz do que pensa. Eles só precisam tomar a decisão de tentar”, aconselhou Alfred, em entrevista à mídia local presente durante o evento.