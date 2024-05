Mulher vestida como gata rouba os holofotes durante casamento ao ar livre

Hora 7 |Do R7

Uma cerimônia de casamento ao ar livre em Oklahoma City, nos EUA, foi interrompida por uma intrusa que se identifica como gata. A mulher com máscara e rabo felinos manteve distância do altar, no entanto, chamou a atenção de geral presente.

“Quando a sua melhor amiga está andando pela nave lateral e você percebe… que aquela vaca do outro lado do lago, na verdade, não é uma vaca, mas uma furry passeando pelo campo que, por acaso, está logo atrás do altar onde estão tirando fotos”, diz a legenda sobre o vídeo.

“A única coisa frustrante é que muitas pessoas prestavam mais atenção nela do que em mim!”, lamentou a noiva, Mistique Morris, em entrevista a agência de conteúdo Kennedy News. “Só vou me casar uma vez!”

Para completar, a criatura antropomórfica ficou em pé para fazer as vezes de “paparazzi”, acusou a amiga e autora da gravação acima.

Segundo o jornal New York Post, a mulher-gato é adepta da teriantropia, comportamento no qual uma pessoa que se identifica como um animal e faz de tudo para se comportar como tal.