Filhote de chita é transferido de zoológico após perder irmão e mãe parar de produzir leite

Uma chita deu à luz dois filhotes em um zoológico de Winston, no Oregon (EUA). No entanto, um deles nasceu com uma infecção e não conseguiu sobreviver. Para piorar a situação, com apenas um recém-nascido, a mamãe felina parou de produzir leite. Sendo assim, a administração do local precisou encontrar um novo lar e uma nova família para o animal sobrevivente.

Felizmente, a missão foi concluída com sucesso! O pequeno foi realocado no zoológico de Cincinnati após uma viagem de avião sem imprevistos.

“O filhote de chita foi integrado à nova família, onde foi aceito imediatamente. Sua mãe adotiva e todos os três filhotes estão muito bem e se adaptaram bem”, diz o texto vinculado à postagem acima.

“Estamos ansiosos para vê-los crescer como uma família.”

A critério de curiosidade, a mãe original do filhote adotado, chamada Zuri, é considerada “a chita fêmea geneticamente mais valorizada na América do Norte”, diz o mesmo texto.