O brasileiro transporta o que você conseguir imaginar sobre rodas. Veja imagens! O R7 lembra que qualquer tipo de conteúdo a ser transportado pelas vias do país deve ser feito com segurança e por profissionais especializados no serviço. No entanto, os flagrantes a seguir são impressionantes!

Hora 7|Do R7 24/01/2025 - 04h21 (Atualizado em 24/01/2025 - 04h21 ) twitter

