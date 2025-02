Garotinho engole bolinhas magnéticas ao fingir que tinha piercing na língua Família da criança foi orientada a mantê-la distante de objetos que atraíssem os ímãs, até que fossem expelidos naturalmente pelo corpo Hora 7|Do R7 05/02/2025 - 16h56 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h27 ) twitter

Um garotinho de 8 anos engoliu acidentalmente duas bolinhas magnéticas, ao tentar simular um piercing na língua. Diante do incidente, Junior Gallon ligou para a mãe, que correu para casa onde vivem, na Inglaterra.

Garotinho de 8 anos engoliu bolinhas magnéticas acidentalmente Reprodução/Facebook/Louise McFarlane

“Junior saiu do quarto e disse: ‘Mamãe, tenho uma emergência”, contou Louise Mcfarlane, em entrevista à agência de conteúdo Kennedy News and Media. “Entrei e ele disse que engoliu dois desses ímãs.”

Imediatamente, a família procurou o pronto-socorro. No hospital, um raio-x revelou os objetos magnéticos no estômago do menino.

Preocupados, os médicos que atendiam a ocorrência mantiveram Gallon internado por uma noite. Após terem certeza de que os objetos não causariam nenhum dano à criança, eles deram alta ao paciente e orientaram a família. “Eles nos disseram para manter itens magnéticos e roupas longe dele, porque os ímãs em seu corpo podem seguir os zíperes. Tivemos que garantir que não teríamos roupas assim por algumas boas semanas”, detalhou Mcfarlane.

“Você ouve histórias de terror quando crianças morrem, com baterias e coisas assim, então você imediatamente pensa no pior. Realmente nos preparamos, mas foi um alívio enorme quando percebemos que ele estava bem”, pontuo a mãe.

