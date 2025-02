Homem adota ‘dieta carnívora’ e acaba com secreção amarelada nas mãos, cotovelos e pés Morador de Tampa, na Flórida (EUA), consumia diariamente barras de manteiga, queijos e hambúrgueres — o que resultou em uma condição chamada xantelasma Hora 7|Do R7 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Durante oito meses, um homem na faixa dos 40 anos, morador da Flórida, nos EUA, consumiu barras inteiras de manteiga, queijo e hambúrgueres. Ao final desse período, acabou no hospital, onde apresentou secreções amareladas nas palmas das mãos, cotovelos e solas dos pés.

Homem que adotou 'dieta carnívora' acabou diagnosticado com xantelasma Reprodução/JAMA Cardiologym

Segundo o jornal New York Post, o paciente disse aos médicos ser adepto da “dieta carnívora”, baseada em carnes, ovos e laticínios. No entanto, exagerou nas quantidades dos alimentos.

“Os médicos descobriram que o nível total de colesterol do homem da manteiga excedia 1.000 mg/dL. Para efeito de comparação, um nível saudável de colesterol é abaixo de 200 mg/dL, com 240 mg/dL considerado alto”, escreveu o NY Post.

Dado os sintomas e exames, o homem foi diagnosticado com xantelasma, condição causada por altos níveis de colesterol e outras gorduras no sangue, que provoca o acúmulo de lipídios nos vasos sanguíneos.

O caso em questão foi publicado no jornal médico JAMA Cardiology. De acordo com o NY Post, “os autores do estudo não forneceram informações sobre o resultado do homem, mas observaram que o caso ‘destaca o impacto dos padrões alimentares nos níveis de lipídios e a importância do controle da hipercolesterolemia para prevenir complicações’”.

