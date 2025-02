Homem bebe cerveja após ter pescoço cortado por estranho: ‘Vivemos para ver outro dia’ Vítima foi um dos três homens atacados por lâmina em Dublin, capital da Irlanda, no último domingo (9). Agressor permanece preso Hora 7|Do R7 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 04h16 ) twitter

No último domingo (9), três homens foram feridos por um agressor com lâmina, em Dublin, capital da Irlanda. O suspeito, nativo da América do Sul, acabou preso e Cormac, como uma das vítimas se identificou, bebeu cerveja, logo após levar pontos na região atingida durante o ataque.

Homem bebe cerveja após ser atacado por agressor com lâmina, na Irlanda Reprodução/Daily Star

“Garganta costurada. Agressor sob custódia. Cervejas na torneira. Vivemos para ver outro dia”, escreveu o rapaz em postagem no Instagram, conforme reportado pelo tabloide Daily Star.

A foto foi compartilhada por diversos perfis ligados ao espectro político contrário às convicções de Cormac, o que o deixou incomodado.

“Ser usado como garoto-propaganda faz eu me sentir mentalmente esfaqueado”, escreveu ele, em postagem posterior também no Instagram.

Segundo o jornal Irish Mirror, o agressor de Cormac já enfrentava acusações relacionadas à posse de drogas antes do ataque de domingo. À época, em 2023, ele chegou comparecer no tribunal, mas foi libertado sob fiança.

