Hotel oferece banho de petróleo para hóspedes e defende: 'Combate mais de 70 doenças' Em Naftalan, no Azerbaijão, um resort oferece banhos de petróleo como tratamento terapêutico, apesar de falta de comprovação científica Hora 7|Enrico Sordili, do R7 24/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h00 )

O petróleo da cor de chocolate extraído não é inflamável Divulgação/Garabagh Resort & Spa

Na cidade de Naftalan, no Azerbaijão, um resort oferece aos seus hóspedes uma experiência curiosa e pouco convencional: um banho de petróleo. O estabelecimento proporciona um tratamento que consiste em 10 minutos de imersão em petróleo extraído diretamente de um poço e transportado para as banheiras do hotel.

Os moradores locais e cientistas do país defendem que o combustível cura as pessoas que se banham no petróleo do país. Após o banho, um funcionário do hotel retira o excesso de combustível do corpo. Uma vez que se banha em petróleo, é difícil livrar-se dele. Por isso, as toalhas e lençóis do hotel são marrons.

O resort conta também com o ‘Museu das Muletas’, um local que serve como prova da eficácia do tratamento. Os hóspedes ‘curados’ com petróleo deixam suas muletas no hotel para compor o museu.

De acordo com o hotel, o museu conta com notas de agradecimento de seus hóspedes Divulgação/Garabagh Resort & Spa

De acordo com o spa, o petróleo utilizado no tratamento tem propriedades terapêuticas, sendo eficaz no alívio de diversas condições de saúde. O resort alega que o combustível fóssil possui efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, vasodilatadores e antialérgicos, ajudando na prevenção e no tratamento de doenças.

Porém, o método não possui comprovação científica, e especialistas alertam sobre os riscos. De acordo com a ONG WWF (Fundo Mundial para a Natureza, na sigla, em inglês), o contato direto do petróleo com a pele pode causar dermatite, irritações e até queimaduras. Ainda assim, o tratamento continua a atrair turistas que buscam o “tratamento medicinal” com o combustível fóssil.

Em 2022, os depósitos do combustível estavam pela metade; a previsão é que há reserva para 60 anos Divulgação/Garabagh Resort & Spa

Produção Comercial de Petróleo

O petróleo tem sido uma fonte crucial para a economia do Azerbaijão, que é conhecido como a ‘pátria histórica do petróleo’. Desde o século XIX, o país se destaca pela produção e exportação de petróleo, e sua cidade de Baku é um dos maiores centros de extração e refino de petróleo do mundo. Após conquistar a independência com a dissolução da União Soviética em 1991, o Azerbaijão continuou a depender do petróleo como principal fonte de receita.

Recentemente, o país foi palco da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), onde se discutiu o aumento da temperatura global e seus impactos no planeta. Durante o evento, o papel dos combustíveis fósseis, como o petróleo, foi um dos principais tópicos abordados.

O Azerbaijão, cuja economia é altamente dependente da extração e refino de petróleo, enfrenta um dilema. Enquanto o petróleo continua a ser um pilar econômico vital, sua produção tem implicações ambientais significativas, como a poluição do ar e da água.

