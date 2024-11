Alckmin propõe meta 'ambiciosa' na COP 29; entenda a relevância do Brasil em eventos ambientais

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (18), Vitor Vitório, especialista em meio ambiente , afirmou que as propostas de Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil , para a COP29 são “ambiciosas” . A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024 acontece no Azerbaijão e será encerrada em 22 de novembro .



Simultaneamente, ocorre no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, a cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo para discutir questões ambientais e sociais. O evento, que se estende até terça-feira (19), traz à tona temas cruciais para um futuro mais sustentável.



Vitório declarou a relevância do Brasil nesses encontros, descrevendo o país como “um destaque global no combate às mudanças climáticas”. Ele também comentou a meta proposta por Alckmin para 2035, que prevê uma redução de 67% nas emissões de carbono . Além disso, afirmou a importância da COP29 e da cúpula do G20 para a formulação de políticas públicas sustentáveis.