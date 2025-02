Ladrão rouba pote de gorjetas de restaurante e revolta público: ‘O mais baixo dos comportamentos!’ Estabelecimento especializado em culinária grega fica em Sidney, na Austrália. Proprietário comovido repôs o valor subtraído Hora 7|Do R7 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Imagens captadas pela câmera de segurança de um restaurante grego em Sidney, na Austrália, mostram um homem roubando o porte de gorjetas dos funcionários locais. Assista abaixo!

Em declaração ao perfil de Instagram acima, o dono do estabelecimento disse que, ao entrar no restaurante, o suspeito perguntou sobre o preço das batatas fritas e saiu logo em seguida. Apenas para retornar minutos depois para pegar o pote com as economia e fugir.

“Nossa equipe trabalhou duro durante três dias, sem dúvida ansiosos para compartilhar os ganhos deles ao final do expediente”, lamentou o proprietário, ao Mosman Collective.

“Esse canalha entrou e olhou o pote de gorjetas, e esperou para atacar no instante em que o caixa estava de costas.”

Comovido, o chefe da equipe repôs o valor subtraído.

Ladrão roubou pote de gorjetas de restaurante na Austrália Reprodução/Instagram/@mosmancollective

As imagens foram compartilhadas no Instagram co o objetivo de identificar o ladrão.

Nos comentários, o público mostrou revolta com a ocorrência. “Que canalha”, escreveu um internauta. “Roubar o pote de gorjetas dos funcionários é um ato que realmente exemplifica o mais baixo dos comportamentos!”, classificou outro.

