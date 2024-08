Mãe avista gorila na sala de estar, mas era miniatura de brinquedo do filho Monitor revelou animal gigantesco no cômodo, enquanto criança tirava soneca. Proximidade do objeto criou ilusão de ótica

Hora 7|Do R7 05/08/2024 - 14h58 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌