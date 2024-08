Medo atualizado! Morador senta em vaso sanitário e leva mordida de píton nas partes íntimas Vítima bateu até a morte em serpente de 3,6 m de comprimento. Ataque foi registrado em Bangkok, capital da Tailândia Hora 7|Do R7 21/08/2024 - 13h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h52 ) ‌



Thanat Tangtewanon vive em Bangkok, capital da Tailândia e palco recente de um medo ancestral para qualquer ser humano. Isso porque, ele alega ter sido mordido nas partes íntimas por um píton, assim que sentou no vaso sanitário para realizar as necessidades matinais.

Píton em vaso sanitário mordeu as partes íntimas de tailandês, em Bangkok Reprodução/Thanat Thangtewanon (via X/Daily Mail)

Conforme reportado pelo tabloide Daily Star, Thanat relatou a ocorrência na rede social X: “Antes de sentar no vaso sanitário, sempre dou descarga primeiro para verificar se há alguma surpresa indesejada, e ontem não foi diferente”, contou. “Após dar descarga, sentei-me, mas em seguida, senti uma dor aguda nos testículos. Algo tinha me mordido.”

Para o pavor do homem, um píton com 3,6 m de comprimento estava com as presas cravadas em suas partes íntimas. “Naquele momento, não senti tanta dor, mas sim, puro choque”, descreveu. “Segurei o pescoço da serpente com força, tentando puxá-la para fora do vaso sanitário, mas ela era incrivelmente forte e não se movia.”

Thanat então recorreu a uma escova de banheiro para bater no réptil, que acabou morrendo durante o contra-ataque. Em seguida, ele contou com a ajuda e um vizinho para ser levado até um hospital próximo.

Como pítons não são venenosos, a mordida não gerou grandes consequências ao morador. “Tenho alguns ferimentos causados pela picada da serpente e por tê-la arrancado, mas nada muito sério”, avaliou.