Menor ilha habitada do mundo tem apenas uma casa e uma árvore A Just Room Enough Island, também conhecida como Hub Island, fica ao norte do estado de Nova York, nos EUA, e mede aproximadamente 306 metros quadrados

Hora 7|Do R7 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 02h00 ) twitter

