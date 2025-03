Modelo quase morre após colidir contra pombo enquanto pilotava moto Além de uma série de ferimentos graves, acidente fez com que Mercedes Valentine, 25, também perdesse a memória recente Hora 7|Do R7 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No segundo semestre de 2024, a modelo Mercedes Valentine, 25, pilotava a moto dela, quando colidiu contra um pombo. O choque inesperado a fez sair de rota e bater o veículo de duas rodas em um carro estacionado. Essa segundo impacto a lançou a aproximadamente 80 m de distância. Como resultado, a jovem teve fraturas nas costelas nariz, crânio e ombro, além de esmagamento do órbita ocular e pélvis estilhaçada.

Modelo pilotava moto, quando colidiu contra pombo e quase morreu Reprodução/X/@dancermercedesx

No entanto, a sequela mais devastadora para Valentine foi a perda de memória. “Como funciono de forma diferente e não consigo lembrar da maioria das coisas, é como se meu cérebro fosse de outra pessoa”, relatou a modelo, conforme reportado pelo tabloide Daily Star.

Antes da terrível provação, ela participava de uma festa familiar. Após o evento, ela se encaminhava para casa. No entanto, de maneira imprudente: “Estava indo muito rápido por uma rua residencial onde havia um pombo no poste acima de mim”, lembra. “Quando me aproximei, ele desceu rapidamente e, sem saber o que era na hora, tentei evitá-lo. Mas, então, ele me atingiu de frente e eu desviei.”

Felizmente, um carro com os parentes de Valentine estava próximo. O resgate foi acionado e ela foi imediatamente levada ao hospital, onde acabou internada pelo período de um mês.

‌



Felizmente, ela se recuperou bem da situação. “Estou basicamente meio metal agora por causa de todos os pinos e placas em mim”, avaliou. “Mas, percebi que foi minha estupidez que me colocou aqui e eu realmente espero que as pessoas aprendam com minha provação a tomar cuidado ao andar de moto”, pontuou.

Pombinha viraliza ao montar em tartaruga na Tailândia

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5