Mulher viaja de avião ao trabalho todos os dias para evitar aluguel caro na cidade da empresa Racheal Kaur pega um voo de Penang para Kuala Lumpur, ambas na Malásia. Com isso, além de reduzir custos, ela acredita equilibrar vida pessoal e profissional Hora 7|Do R7 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h00 )

Racheal Kaur mora em Penang, na Malásia. No entanto, trabalha em uma companhia áerea em Kuala Lumpur, capital do país. Para superar os 351 km de distância entre as cidades, ela utiliza voos comerciais de ida e volta, pagos com o dinheiro do próprio bolso.

Mulher da Malásia viaja de avião para o trabalho todos os dias Reprodução/YouTube/CNA Insider

“Com esse arranjo, consigo ir para casa todos os dias, posso ver meus filhos à noite e ajudar com qualquer dever de casa de última hora”, avaliou Kaur, em entrevista à agência de conteúdo Newsflash.

Para isso, a mãe dedicada acorda por volta das 4h da manhã, para embarcar às 5h55. Às 7h45, ela chega ao escritório.

Segundo Kaur, os gastos com passagens aéreas é menor do que o aluguel de um apartamento em Kuala Lumpur — cerca de US$ 300 por mês, informou (o equivalente a R$ 1.729,83, na cotação atual).

