Nariz de princesa musculosa não é fruto de procedimentos estéticos, segundo o marido

Recentemente, a princesa Kalina da Bulgária chamou a atenção dos internautas devido ao físico musculoso e sem vestígios de gordura, com o qual apareceu acompanhada do marido e dos filhos, em clique registrado durante aparição pública oficial.

No entanto, além do corpo condicionado, outra característica da filha do rei Simeão II também despertou a curiosidade do público, o nariz dela, que ao contrário da maioria das especulações, não é fruto de procedimentos estéticos.

Nariz de princesa musculosa também chamou a atenção da web Reprodução/dvoretz-vrana.bg/Instagram/@eugeniagaravani

Em entrevista ao site espanhol Hola!, em 2018, o marido e navegador Kitín Muñoz decidiu esclarecer “de uma vez por todas” o que chamou de ”acidente de Kalina”.

“Quando tinha oito anos, ela partiu os dentes da frente na escola. Em 1999, estudava arte em Londres, foi a um dentista para colocar implantes, mas ele perfurou a base do osso e isso provocou sérios problemas, uma infecção e uma nova intervenção”, explicou.

No ano seguinte, as complicações retornaram e pioraram durante uma expedição marítima da qual o casal participava. “A impossibilidade de ir ao hospital e as condições do mar fizeram com que a infecção progredisse e piorasse, afetando parte do olho”, detalhou Kitín. “Ela foi evacuada e operada com urgência, causando danos estéticos, o que não era importante naquele momento, pois o vital era salvar o olho e o nariz da infecção.”

“Todas as teorias absurdas sobre as diferentes operações e tratamentos estéticos de Kalina nada mais são do que desinformação”, criticou, antes de deixar claro de que, tanto a princesa quanto ele, “estão cansados de ver como um problema de saúde tão grave é banalizado”.