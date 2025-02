Pânico doméstico! Morador encontra 102 serpentes venenosas no quintal de casa Cobras-pretas-de-barriga-vermelha escolheram o jardim de australiano para dar à luz dezenas de filhotes. Especialistas classificaram flagrante como raro Hora 7|Do R7 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

David Stein vive em uma casa no subúrbio de Sidney, na Austrália, onde avistou um amontoado de serpentes venenosas no quintal da residência. Impactado com a cena, ele imediatamente acionou uma equipe especializada na remoção de répteis.

Enquanto aguardava o serviço, Stein descobriu pela internet que as serpentes enroladas no jardim dela, conhecidas como cobras-pretas-de-barriga-vermelha, costumam subir umas nas outras antes de dar à luz. Fato confirmado pelos profissionais que atenderam à ocorrência.

Eles descobriram 102 serpentes no local, sendo cinco adultas e 97 filhotes. “Só de ver essa quantidade em um grupo, dá um certo arrepio”, avaliou o morador, em entrevista à agência de notícias Associated Press (AP).

Ao final, os animais foram reunidos e realocados e, segurança.

‌



Consultado pela AP, o especialista em serpentes, Scott Eipper, classificou o episódio como “uma ocorrência muito rara”.

Australiano encontro 102 serpentes venenosas no quintal e casa Reprodução/Facebook/Reptile Relocation Sydney

Nos comentários do vídeo acima, espectadores se mostraram chocados com a quantidade de serpentes em questão.

‌



“Eu me mudaria”, escreveu um internauta. “Nem arrumaria minhas coisas. Simplesmente iria embora”, especulou outro.

Após susto de família, polícia resgata jiboia em condomínio no Jardim Botânico

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5