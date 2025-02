Peixe ‘muito raro’ com 1 m de comprimento é encontrado morto em praia australiana O ‘Luvarus imperialis’ possui apenas 22 avistamentos na costa do país da Oceania. Ainda assim, pode ser encontrado nos mares subtropicais e temperados do planeta

Hora 7|Do R7 13/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share