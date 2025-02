Pia de banheiro de churrascaria some após mulher usar o local: ‘Não sei o que pensar’, diz dono Desaparecimento da cuba de apoio ocorreu em restaurante de Altrincham, na Inglaterra. Proprietário denunciou ocorrência à polícia Hora 7|Do R7 27/02/2025 - 16h39 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A pia do banheiro de uma churrascaria em Altrincham, na Inglaterra, sumiu após uma mulher usar o recinto em questão. Imagens do sistema de segurança mostram a suposta cliente entrando no local com uma bolsa vazia e saindo com ela aparentemente cheia.

Mulher é acusada de furtar pia de churrascaria em Altrincham, na Inglaterra Reprodução/YouTube/SWNS

A pia desaparecida tem valor equivalente a R$ 1.108,98.

“Tive muita experiência com pessoas que me roubaram”, contou o proprietário do estabelecimento Robert Melman, 72, em entrevista à agência de conteúdo SWNS. “[Mas] nunca pensei que veria isso.”

Ele acredita que a subtração do item tenha ocorrido em duas etapas. “O que posso pensar é que talvez tenha sido um cliente que veio um dia, verificou e depois voltou outro dia para fazer o trabalho.”

‌



No entanto, Melman admite: “Para ser honesto, não sei o que pensar. É muito incomum.”

Apesar da ocorrência, o dono da churrascaria não procurou as autoridades para reportar o caso. “Não acho que precise incomodar a polícia por causa disso, não sei.”

‌



Para evitar frio, inventor cria projeto de aquecedor de água para pia

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5