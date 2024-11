Pizzaria pede desculpa após vender ingredientes com composto psicoativo da maconha Óleo usado por estabelecimento em Stoughton, no Wisconsin (EUA), estava contaminado com THC. Autoridades investigam a origem do problema

