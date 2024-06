‘Rei do cachorro-quente’ pode ficar fora de competição após assinar com empresa vegana Joey Chestnut reinou por anos no mais famoso campeonato dos EUA sobre quem como mais cachorros-quentes

Joey Chestnut fez história no mais famoso campeonato dos EUA sobre quem come mais cachorros-quentes, o Nathan’s Hot Dog Eating Competition, disputado anualmente no 4 de Julho, quando os americanos comemoram a assinatura da Declaração de Independência.

No entanto, segundo o jornal New York Post, o “Rei do cachorro-quente” pode ficar de fora da competição deste ano após ter assinado com um patrocinador que oferece produtos veganos.

Joey Chestnut é considerado o eterno vencedor do concurso Nathan's Hot Dog Eating Competition (Reprodução/Facebook/Joey Chestnut)

Uma fonte consultada pelo Post disse que Chestnut tem um contrato de quatro anos no valor de US$ 1,2 milhão (R$ 6.452.880) com a Nathan’s Famous, empresa de alimentos que organiza a competição.

“Os dois lados ainda podem chegar a uma resolução antes de 4 de julho, mas isso depende de Joey”, afirmou. “Ele é o Michael Jordan da alimentação competitiva. Mas, imagine se Michael Jordan dissesse à Nike: ‘Adoro ser o rosto da Nike, mas também quero fazer comerciais para a Adidas’”, acrescentou.

Joey Chestnut já venceu a Nathan’s Hot Dog Eating Competition em 16 oportunidades — inclusive, todas as edições desde 2016.

Em 2021, ele bateu o recorde mundial ao devorar 76 cachorros-quentes.