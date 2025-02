Restaurante no Japão oferece R$ 3.894,80 para quem identificar clientes que o avaliaram mal Proprietário de estabelecimento especializado lamen, em Kyoto, disparou ameaças nas redes sociais contra pessoas que deram uma estrela aos pratos que consumiram Hora 7|Do R7 26/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ramen Toyojiro é um restaurante de Kyoto, no Japão, especializado e bem-avaliado quanto aos pratos de lamen que oferece. No entanto, bastaram análises negativas de dois clientes para tirarem o proprietário do local completamente do sério.

Restaurante no Japão ofereceu recompensa para identificar clientes que o avaliaram mal Reprodução/Instagram/toyojiro.toyota

“Vi sua publicação, e você parece um pouco estranho”, escreveu o empreendedor em postagem no Instagram, conforme reportado pelo site de notícias Dexerto. "Tentamos não tratar pessoas como você como clientes, então está tudo bem. Mas você provavelmente deveria evitar comer fora. Um dia, alguém como você vai se ferrar. Eu não me importo — apenas venha diretamente, e eu lidarei com você."

E as ameaças, não pararam por aí: “Administramos um negócio planejado, então, se vocês ficarem no nosso caminho, também ficaremos no seu.”

Ainda assim, o proprietário admitiu que havia espaço para perdão, caso a dupla voltasse ao restaurante para comer e deixasse uma boa avaliação.

‌



No entanto, ofereceu uma recompensa de 100.000 ienes — o equivalente a R$ 3.894,80 — para quem tiver informações que ajudem a identificar os clientes insatisfeitos.

Uma publicação sobre a reação do dono do restaurante acabou no Twitter, onde viralizou e atraiu comentários negativos ao estabelecimento. “Não quero ir a um lugar como esse e não o recomendo”, pontuou um internauta. “Os comentários do proprietário estão prejudicando a dignidade e a reputação da loja”, analisou outro.

‌



Achamos em São Paulo: Restaurante japonês decorado como estação do metrô atrai clientes curiosos

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5