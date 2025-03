Roupas íntimas de JFK usadas durante a Segunda Guerra são leiloadas por mais de R$ 53.000 Shorts boxers de algodão datam da passagem do ex-presidente dos EUA na Marinha, durante a década de 1940. Evento em Los Angeles também leiloou moletom de Mark Zuckerberg e gravata de Steve Jobs Hora 7|Do R7 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Recentemente, um par de roupas íntimas usadas pelo ex-presidente dos EUA John F. Kennedy foi leiloada em Los Angeles por US$ 9.100 — o equivalente a R$ 53.547,59, na cotação atual.

Roupas íntimas de John F. Kennedy foram leiloadas por R$ 53.547,59 Domínio Público

Os shorts boxers de algodão na cor marfim, com fechos de pressão, foram usados por JFK na década de 1940, quando ele serviu à Marinha norte-americana nas Ilhas Salomão, durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo o jornal New York Post, à época, o ex-político foi comandante do torpedeiro PT-109.

No mesmo evento, um moletom usado pelo cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em 2010 também foi leiloado, pelo valor de US$ 15.875 — R$ 93.414,06. A peça marca o ano em que ele foi eleito “Personalidade do Ano” pela revista Times.

Para completar as aquisições, uma gravata de Steve Jobs, ex-executivo da Apple, acabou arrematada por US$ 35.750 — R$ 210.365,51.

