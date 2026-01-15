Logo R7.com
Suíno ciclista: porco vivo é carregado na chuva por homem em bicicleta

Caso curioso ocorreu na cidade de Criciúma, Santa Catarina

Hora 7|Do R7, com RECORD NEWS

Em uma tarde chuvosa no meio das ruas de Criciúma, no sul de Santa Catarina, um motorista presenciou uma cena inusitada enquanto dirigia: um ciclista carregando um porco vivo nas costas.

O animal aparece visivelmente desconfortável no vídeo. Após o clipe ter viralizado nas redes sociais, debates sobre segurança no trânsito e o bem-estar do animal surgiram. Até o momento, não se sabe a identidade do homem e nem de onde veio o suíno ciclista.

