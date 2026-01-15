Suíno ciclista: porco vivo é carregado na chuva por homem em bicicleta Caso curioso ocorreu na cidade de Criciúma, Santa Catarina

Em uma tarde chuvosa no meio das ruas de Criciúma, no sul de Santa Catarina, um motorista presenciou uma cena inusitada enquanto dirigia: um ciclista carregando um porco vivo nas costas.

O animal aparece visivelmente desconfortável no vídeo. Após o clipe ter viralizado nas redes sociais, debates sobre segurança no trânsito e o bem-estar do animal surgiram. Até o momento, não se sabe a identidade do homem e nem de onde veio o suíno ciclista.

