Suspeito de invasão é preso vestindo macacão de leopardo e com hamsters nos bolsos

Matthew Pancake, 31, foi preso sob a suspeita de ter invadido e vandalizado uma loja de sapatos, um restaurante e um pet shop de Columbus, em Ohio (EUA). Durante a abordagem policial, ele vestia um macacão com estampa de leopardo e mantinha dois hamsters no bolso, provenientes do último estabelecimento citado.

Conforme reportado pelo canal de TV ABC 6 (WSYX), um relatório das autoridades aponta que Pancake chegou a “quebrar o vidro das portas da frente” da loja de sapatos durante as ações.

Já no pet shop, a ação do suspeito fez com que alguns animais da loja escapassem para a rua. Um dos proprietários também contou à polícia que os canis do estabelecimento foram destruídos com o auxílio de uma pedra. Um furão e uma ave permanecem desaparecidos.

“É muito estranho”, avaliou o sargento Joe Albert, à ABC 6. “Obviamente, não sabemos o que esse indivíduo está passando.”

Pancake agora responde por vandalismo e invasão de domicílio. Ele deve comparecer ao tribunal nos próximos dias.