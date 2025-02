Suspeito vestido como dálmata é preso após fuga, resistência a choque e briga com policiais Perseguição em Tampa, na Flórida (EUA) começou em blitz de trânsito. No entanto, o homem só foi detido no dia seguinte Hora 7|Do R7 10/02/2025 - 15h44 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h55 ) twitter

Um motorista é acusado de fugir de uma blitz de trânsito, em Tampa, na Flórida (EUA). No entanto, esse era apenas o início de uma perseguição na qual Keith Devereaux, 36, cometeu uma série de crimes, segundo a polícia local.

Suspeito vestido com macacão de dálmata foi preso na Flórida (EUA) Reprodução/Patrulha Rodoviária da Flórida

Conforme reportado pelo jornal New York Post, o suspeito dirigia em alta velocidade, até ser abordado pelas autoridades. Mesmo assim, ele arrancou com o veículo, o que deu início ao “pega-pega”, finalizado quando Devereaux bateu contra uma árvore. Ao levantar dos destroços, começou a correr. No entanto, policiais o atingiram com tasers, o que deu início a uma luta corporal entre as partes.

Durante a confusão, o suspeito chegou a ser algemado em um dos braços, o que não lhe impediu de se desvencilhar dos agentes e escapar rumo à casa da namorada.

Com o auxílio de cães policiais, as autoridades chegaram à residência em questão. Mas, a companheira de Devereaux não autorizou entrada, sob alegação de que havia drogas no local e ela não queria ser detida.

‌



Sendo assim, os agentes conseguiram um mandado de prisão, voltaram no dia seguinte ao endereço e prenderam o suspeito vestido com macacão de dálmata por direção imprudente, fuga, agressão a policiais, resistência com violência, posse de metanfetamina, entre outras acusações.

