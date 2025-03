Tendência? Pessoas estão comendo flocos de isopor de embalagens Usuários de rede social afirmam que item biodegradável pode servir de lanche, apenas por dissolver na boca, em contato com a saliva. No entanto, especialistas condenam o ato Hora 7|Do R7 10/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao buscar “comendo isopores de embalagem” (eating packing peanuts, em inglês) no TikTok, alguns vídeos com o ato surgirão na tela — inclusive, com receitas para apreciar o item não comestível.

Usuários de redes sociais estão comendo isopor de embalagens Reprodução/TikTok/@jabbitabbit

Conforme reportado pelo jornal New York Post, os usuários da rede passaram a afirmar que esses isopores biodegradáveis ​​são o “lanche perfeito para a hora de dormir”, apena por dissolverem na boca, em contato com a saliva.

“Alguém sabia que os isopores de embalagem são comestíveis?”, questionou em vídeo já deletado, a jovem que aparece na imagem acima. “Biodegradável não significa comestível”, lembrou um comentarista do conteúdo.

Afirmação encontra sustentação entre especialistas, segundo o New York Post. Na melhor das hipóteses, segundo eles, a pessoa que ingere o material pode apresentar inchaço abdominal, dores e gases. Na pior, pode ocorrer a formação de um carcinógeno ligado ao câncer.

‌



Em entrevista site Delish, a enfermeira Angelica McGough, acrescentou que o calor excessivo para produzir o isopor em questão causa a formação de acrilamida, um agente cancerígeno: “A inalação de vapores de cozinha e o consumo de óleos aquecidos estão associados ao câncer de pulmão, mama, colorretal e próstata”, completa.

Balanço Geral fala com professora que viralizou ao imitar sirene para anunciar fim da votação

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5