Teoria diz que homem com banana na coleira faz tratamento para ‘ansiedade social’ Cena bizarra foi registrada em algum lugar do Reino Unido, no ano de 2022. Desde então, internautas tentam decifrar o que rolou ali

Em 2022, um homem foi flagrado em um local não especificado do Reino Unido, enquanto passeava com uma banana encoleirada. A imagem acabou compartilhada na rede social Reddit, onde vez ou outra, surgem algumas teorias sobre o que realmente rolou ali.

Em 2022, homem com banana encoleirada viralizou Reprodução/Reddit/r/CasualUK

Uma delas levanta a hipótese de que os altos valores para comprar um cachorro tenha levado o rapaz da foto ao improviso. Já outra, lembra que, para quem cresceu assistindo à série infantil Bananas de Pijamas, a situação não parece tão estranha.

No entanto, um comentarista foi além na busca por uma reposta. Por meio do blog de psicologia clínica e saúde mental de uma profissional chamada Hui Bee, ele descobriu que, andar com uma banana, pode ser um “experimento comportamental para ansiedade social”.

“A ideia é fazer algo para realmente olharem para você”, escreveu a terapeuta. “Algumas pessoas são frequentemente tão autoconscientes, preocupadas com o que os outros pensam sobre elas, que se sentem estúpidas, ansiosas ou muito estranhas. Com experimentos desse tipo, você provavelmente descobre que a reação pode ser bem diferente do que você pensa.”

Segundo Hui Bee, a chance de que a vida continue sem grandes alterações ao passear com uma banana à coleira são enormes, então, “por que se preocupar?”

Em tempo, o HORA 7 recomenda bananas apenas para alimentação.