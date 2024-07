Hora 7 |Do R7

Trem de carga passa sobre trilhos submersos em lago de sal na Rússia Imagens estonteantes foram captadas por drone no Lago Burlinskoye, na região siberiana de Altai Krai, perto da fronteira russa com o Cazaquistão

Os trens de carga que transportam sal pela região siberiana de Altai Krai, perto da fronteira russa com o Cazaquistão, atravessam um lago local sobre trilhos submersos. Imagens do trajeto inusitado foram gravadas por meio de drone, pelo cineasta Vadim Makhorov. Assista abaixo:

O lago de sal em questão é conhecido como Burlinskoye. “A água rosada se deve a crustáceos e microalgas que só se reproduzem em ambientes muito salgados”, escreveu Makhorov, na legenda da publicação acima.

“O sal de cozinha é extraído do lago desde 1768 e o volume de produção atual é de 65.000 toneladas por ano”, acrescentou. “Mas veja como eles fazem isso: arranham literalmente o fundo do lago e despejam uma mistura de sal e lodo no trem, que segue direto pelos trilhos até a água.”

No entanto, o cineasta admite “o que é visto nas fotografias aéreas não reflete a visão a partir do solo.”

“O tom rosado é claramente visível em tempo ensolarado e por baixo, mas a cor rica e brilhante só vem de cima”, explica.