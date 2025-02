Tubarão-branco mutilado foi vítima de orca e tubarão de águas profundas Teste de DNA revelou os predadores que atacaram o gigante de 4,5 m, encontrado em praia do sudeste da Austrália, em 2023 Hora 7|Do R7 03/02/2025 - 15h31 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h31 ) twitter

Em 2023, um tubarão-branco com 4,5 m de comprimento foi encontrado repleto de mordidas e sem os órgãos internos, em uma praia no sudoeste da Austrália — uma vítima do ataque de uma orca e um tubarão de águas profundas, conhecido como sete-guelras, segundo testes de DNA, publicados na última semana na revista científica Ecology and Evolution.

Tubarão-branco mutilado foi encontrado em praia australiana Reprodução/Facebook/Trapman Australia

“A carcaça atraiu atenção significativa do público devido ao tamanho, marcas de mordidas e à especulação de ser resultado da predação de uma orca”, diz o texto.

Conforme reportado pelo jornal New York Post, o animal apresentava ausência de fígado, os órgãos digestivos e reprodutivos.

Amostras de material genético coletadas dos ferimentos revelaram que o maior deles foi provocado por uma orca. Enquanto outros três menores estavam ligados ao ataque do tubarão-de-sete-guelras.

“Esses resultados fornecem evidências confirmadas de predação de orcas em tubarões-brancos na Austrália e o provável consumo seletivo do fígado, sugerindo que predações dessa natureza são mais prevalentes globalmente do que se supõe atualmente”, conclui o estudo.

