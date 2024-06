Tumba egípcia revela figura parecida com Marge Simpson Tampa superior do caixão mostra mulher na cor amarela vestida com roupas verdes e uma coroa azul

No final de 2023, arqueólogos descobriram um cemitério de 3.500 anos atrás, nos arredores de Minya, no Egito. No local havia diversas tumbas ornadas com pinturas e esculturas dos falecidos e divindades.

Mas, a tampa superior de um desses caixões chamou a atenção dos usuários da rede social Reddit, que viram na figura feminina amarelada, vestida com roupas verdes e uma coroa azul, a personagem Marge, da série Os Simpsons.

Desenho em tumba egípcia lembra a personagem Marge Simpson (Reprodução/thearchaeologist.org)

“Matt Groening [criador da série] é realmente um viajante do tempo”, comentou um internauta. “O Egito previu os Simpsons”, arriscou outro.

Diversão à parte, segundo o jornal New York Post, a tumba pertence a Tadi Ist, filha do Sumo Sacerdote de Djehouti, em Ashmunein.

A descoberta foi celebrada por fornecer mais informações sobre as práticas funerárias, a arte e a cultura do antigo Egito durante o período do Novo Império, muitas vezes chamado de “Idade de Ouro”.