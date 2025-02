Turista de cruzeiros há 25 anos revela consequência bizarra das viagens: ‘Não ando em linha reta’ Desde 1997, o cubano Mario Salcedo, conhecido como ‘Super Mario’, passou apenas 15 meses em terra firme, devido à pandemia de coronavírus Hora 7|Do R7 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h00 ) twitter

Recentemente, o empresário cubano Mario Salcedo, conhecido como “Super Mario”, realizou a milésima viagem a bordo de um cruzeiro — marca obtida no período de 25 anos. No entanto, a conquista trouxe com ela uma consequência bizarra.

Mario Salcedo, o 'Super Mario', passou os últimos 25 anos a bordo de cruzeiros Reprodução/Mario Salcedo (via New York Post)

“Perdi minhas ‘pernas terrestres’. Estou balançando tanto que não consigo andar em linha reta”, revelou Salcedo, em entrevista à revista Conde Nast Traveler, reportada pelo jornal New York Post. Desde 1997, o cubano passou apenas 15 meses em terra firme, devido à pandemia de coronavírus.

Segundo Elaine Warren, diretora da empresa norte-americana The Family Cruise Companion, o turista em questão sofre de mal do desembarque: “Muitos viajantes de longo prazo desenvolvem ‘pernas de mar’, quando se acostumam tanto ao leve balanço do navio, que andar em terra parece estranho. Falei com pessoas que viveram no mar por meses, e elas dizem que pisar de volta em solo firme pode ser desorientador — quase como se a própria terra estivesse se movendo", explica Warren.

O sintoma citado costuma desaparecer em cerca de 24h. Mas, em alguns casos, podem persistir por anos. Ainda assim, Salcedo ainda não pensa em abandonar os cruzeiros: “Nada poderia me afastar deles, porque sou tratado como realeza”, avaliou.

O cubano também revelou trabalhar apenas 5 horas por dia nas embarcações e gastar o equivalente a US$ 101.000 com as viagens em alto mar — o equivalente a R$ 592.678,10, na cotação atual.

Rio recebe quase 10 mil turistas em cruzeiros

