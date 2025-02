Turista tem relógio e carteira roubados após sofrer infarto mortal em saguão de hotel Vítima de 53 anos estava de férias na cidade de Mar de Plata, na Argentina, sendo declarado morto após atendimento médico. Suspeito ainda não foi preso Hora 7|Do R7 30/01/2025 - 16h57 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h57 ) twitter

Um turista de 53 anos, morador de Buenos Aires, passava as férias em Mar Del Plata, também na Argentina, quando sofreu um infarto no saguão do hotel onde estava hospedado. Após cair no chão, imagens captadas pela câmera de segurança do local mostram um homem roubando os pertences da vítima ao invés de ajudá-la.

Turista foi roubado após sofrer infarto mortal em hotel na Argentina Reprodução/Daily Mail/Diario Chaco

Conforme reportado pleo tabloide Daily Mail, A princípio, o suspeito sem camisa tirou o relógio do pulso do turista caído. Em seguida, se abaixou para pegar a certeira do homem.

Paramédicos foram acionados e chegaram a realizar a reanimação cardiopulmonar no turista. No entanto, ele acabou declarado morto ainda no local.

Segundo o Canal 8 Mar del Plata, a vítima já tinha histórico de problemas cardíacos.

Até o momento, as autoridades da cidade analisam o material das câmeras do hotel, a fim de identificar o suspeito.

