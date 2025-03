Usuária de vape lembra quando aparelho pegou fogo no bolso dela: ‘Cheiro de carne me enjoou’ Kerri Absolom acabou com queimaduras de terceiro grau em uma das pernas e mão. Acidente foi atribuído ao contato da bateria de lítio do dispositivo com molho de chaves Hora 7|Do R7 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Em um dia de novembro de 2022, Kerri Absolom saiu correndo de casa para um compromisso, sem se dar conta da fumaça que saia do bolso no qual havia guardado o vape dela. Instantes depois, a mulher, hoje com 35 anos, sentiu uma forte dor em uma das coxas. O aparelho pegava fogo.

Vape queimou a perna de usuária após pegar fogo no bolso dela Reprodução/CCBY/Ecig Click — 5/5/2015 e Reprodução/Facebook/Kerri Absolom

“Tentei, com meu marido, Christopher, arrancar minhas calças enquanto piorava”, descreveu Absolom, em entrevista ao site NeedToKnow. “Minha mão estava com uma dor tão latejante que eu nem registrei o que havia acontecido com o resto do meu corpo.”

Bombeiros foram chamados até o local e levaram a mulher até um jardim, onde borrifaram água sobre o ferimento. “O cheiro de carne queimada me deixou enjoada”, lembrou. “Olhei e fiquei chocada ao ver que minha perna queimou até ficar crocante.”

Segundo os profissionais, o contato da bateria de lítio com o molho de chaves que Absolom também transportava no bolso causou um processo de ignição.

‌



Levada às pressas ao hospital, foi constatada queimadura de terceiro grau na região atingida. A paciente recebeu morfina e ficou internada por uma semana, período em que médicos também aplicaram enxerto nas lesões. Ainda assim, a recuperação não foi fácil: “Até entrar no chuveiro era doloroso. Continuava tendo reações alérgicas e erupções cutâneas devido aos analgésicos.”

Somado a isso, ela ainda acabou diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. “O cheiro de torrada assando me deixava em pânico. No trabalho, se alguém derrubasse algo no depósito ou se houvesse biscoitos de Natal sendo puxados em festas, eu congelava em um estado de medo.”

‌



Após ficar afastado do serviço, Absolom enviou fotos do aparelho à loja onde o havia comprado, para alertar outros clientes sobre o perigo. “Também penso em quão pior poderia ter sido. E se o meu filho estivesse em meus braços quando pegou fogo?”, questionou. “Por enquanto, estou feliz por deixar um hábito tão perigoso para trás.”

