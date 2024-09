Viajante do tempo? Jovem com suposto tablet em foto de 1941 gera debate em rede social Imagem registrada em Chicago, nos Estados Unidos, é de autoria do fotógrafo Edwin Rosskam Hora 7|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em 1941, o fotógrafo Edwin Rosskam retratou um grupo de jovens, em frente a um cinema de Chicago, nos EUA. No entanto, um detalhe na cena saltou aos olhos de um usuário da rede social Reddit. Isso porque, para ele, o primeiro garoto da fila, estaria segurando um tablet.

Apesar de ter sido compartilhada no tópico “time traveler caught” (viajante do tempo pego, em tradução literal), a maioria dos comentaristas não corroborou com a suposição do autor da postagem.

“Parece um livro para mim”, escreveu um deles. “Se posso viajar no tempo, por que eu iria para Chicago assistir a uma matinê?”, questionou outro.

Ainda assim, houve quem deixasse de lado as especulações, para contemplar o registro nostálgico.

“Eles estão todos muito bem vestidos. Usar sua melhor roupa de domingo para ver filmes deve ter sido um prazer fantástico”, analisou um internauta.