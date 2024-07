Blinken diz que EUA têm ‘sérias preocupações’ sobre resultado das eleições na Venezuela Secretário de Estado afirmou que vitória de Maduro não reflete “nem a vontade, nem os votos do povo venezuelano” Internacional|Do Estadão Conteúdo 29/07/2024 - 03h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 03h13 ) ‌



Secretário de Estado norte-americano pediu respeito e transparência na apuração Reprodução/Departamento de Estado dos Estados Unidos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o país tem “sérias preocupações” sobre o resultado anunciado da eleição presidencial da Venezuela, após o anúncio da vitória do ditador Nicolás Maduro pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Blinken afirmou que preocupa o fato de o resultado não refletir “nem a vontade, nem os votos do povo venezuelano”.

O secretário pediu que as autoridades eleitorais publicassem os resultados completos de forma transparente e imediata. ”É fundamental que cada voto seja contado de forma justa e transparente, para que as autoridades eleitorais partilhem imediatamente informações com a oposição e observadores independentes sem demora”, disse o secretário nesta segunda, durante visita a Tóquio.

Os governos do Uruguai, Argentina, Equador, Paraguai, Peru, Panamá, Costa Rica e República Dominicana também pediram respeito e transparência durante a apuração. Em nota divulgada, os governantes disseram que acompanham o desenrolar da apuração da eleição venezuelana neste domingo (28) e exigiram que os resultados sejam respeitados. Eles também pediram que seja liberado acesso dos fiscais de urna as atas de votação.

O movimento foi capitaneado pelo presidente do Panamá, José Raúl Mulino, e envolve governos de centro e centro-direita da região. Mulino reiterou que respeito à vontade do povo é fundamental para o governo da democracia.